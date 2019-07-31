Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin evine giderek ziyaret etti.

Erdoğan, resmi programında olmamasına rağmen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 30 dakika sürdü.

Görüşmenin Bahçeli'nin evinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Kritik görüşmenin evde gerçekleşmesi Bahçeli hasta mı sorusunu akıllara getirdi.

Görüşmede neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı.