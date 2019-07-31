Kırklareli'nde köpeğini otomobiline bağlamıştı! Cezası belli oldu

KIRKLARELİ'de köpeğini iple otomobilinin arkasına bağlayarak götürürken görüntülenen ve sosyal medya üzerinden paylaşılmasıyla büyük tepki çeken C.Ç.'ye 773 lira para cezası uygulandı.

Kamuoyundan özür dileyen C.Ç., otomobilde 1 yaşında bir çocuk bulunduğunu ve köpeğinde onu rahatsız etmesi üzerine böyle bir yanlış yönteme başvurduğunu söyledi.

"Bu kötü görüntü için özür diliyoruz"

Köpeği araca bağlı olarak çok kısa bir süre götürdüğünü belirten C.Ç., "Aracımdaki deri koltukları zarar vermesi için değil, çocuğa rahatsızlık verdiği için kısa bir süre böyle götürdüm. Daha sonra çocuğu başka bir araca alıp, köpeğimi de arabama alıp, yolumuza devam ettik. Bu kötü görüntü için özür diliyoruz" dedi.





