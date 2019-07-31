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Erzurum Tekman'da korkutan deprem!

Erzurum Tekman'da korkutan deprem!

ERZURUM Tekman'da 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı depremde kısa süreli panik yaşandı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 12.57 sıralarında oldu

Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre; bugün saat 12.57 sıralarında Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Aydınlı köyünde 6.1 derinliğinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmazken kısa süreli panik yaşandı.

AFAD 3.9 olarak açıkladı

AFAD ise depremin merkez üssünü Tekman, büyüklüğünü ise 3.9 olarak duyurdu.

Diğer depremler ise şöyle

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