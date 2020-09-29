Türkiye -Yunanistan askeri heyetleri arasındaki altıncı toplantı bugün yapılacak

TÜRKİYE- Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.Abone ol
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısı bugün yapılacak.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.