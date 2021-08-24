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Türkiye uygulanan koronavirüs aşı dozu miktarında dünya 7'ncisi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye uygulanan koronavirüs aşı dozu miktarında dünya 7'ncisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı dozu miktarında dünyada 7'nci sırada olduğunu bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaa, Twitter hesabından, bugüne kadar yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı dozlarına ilişkin dünya sıralamasını paylaştı.

Koca, "Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6'ncı sırada. İlk sıradaki ülke 1 milyar 400 milyon nüfuslu yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. Hadi ama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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