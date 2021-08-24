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Türkiye 24 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 24 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 293 bin 37 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 89 milyon 651 bin 157'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Ağustos 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 15 bin 373 oldu.

Bakan Koca: Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son tablo ile ilgili "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım." açıklamasını yaptı.

Aşılamada dünyada 7. sıradayız

Bakan Koca ayrıca Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Türkiye'nin dünyada 7. sırada olduğunu paylaştı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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