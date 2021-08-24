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Joe Biden: Afganistan'daki tahliye süresi uzamayacak

Joe Biden: Afganistan'daki tahliye süresi uzamayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirildi.

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Afganistan'da yaşanılan tahliye süreciyle ilgili Taliban, "Tahliyelerin 31 Ağustos'ta tamamlanmasını istiyoruz. Sürenin uzatılması konusunda anlaşmaya varmadık." açıklamasında bulunmuştu.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanması planında bir değişiklik yapılmadığını, tüm ABD'lilerin ay sonuna kadar ülkeden ayrılacağını duyurmuştu.

JOE BİDEN: TAHLİYE SÜRECİ UZAMAYACAK
Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden da, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirildi.

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