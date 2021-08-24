DSÖ'den Afganistan uyarısı: Bir hafta yetecek malzeme kaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan'a yurtdışından yapılan tıbbi ekipman teslimatlarının Kabil Havalimanı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle engellemesinden sonra ülkede yalnızca bir hafta yetecek tıbbi malzemenin kaldığını açıkladı. Ülkede yaşananlar nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin yüzde 77 azaldığı aktarılırken mevcut durumun ani bir vaka artışına neden olabileceği belirtildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düzenlediği çevrimiçi etkinlikte Afganistan'daki sağlık durumu ile ilgili bilgiler paylaştı.

DSÖ yetkilileri, Afganistan'daki sağlık tesislerinin yüzde 95'inin çalışmaya devam ettiğini ancak bazı kadın personelin görevlerine dönmediğini ve bazı kadın hastaların artık evlerinden çıkmaktan korktuklarını söyledi.

Üst düzey bir bölgesel yetkilinin yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütünün Afganistan'da yurtdışından tıbbi ekipman teslimatlarının Kabil Havaalanı'ndaki kısıtlamalar tarafından engellenmesinden sonra yalnızca bir hafta yetecek kadar malzemeye sahip olduklarını aktardı.

Test sayısı yüzde 77 düştü DSÖ'nün Doğu Akdeniz ofisinden yetkililer, Birleşmiş Milletler (BM) ajansının ayrıca Afganistan'daki mevcut karışıklığın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonlarını artırabileceğinden endişe duyduklarını bildirdi. DSÖ yetkilileri, testlerin geçen hafta yüzde 77 oranında düştüğünü aktarırken aşılamanın da düştüğünü vurguladı.

Malzemelerin yüzde 70'i teslim edildi"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DSÖ bölge müdürü Ahmed Al-Mandhari, "Kabil, Kandahar ve Kunduz'daki sağlık tesislerine ve ortaklarına hızla hayat kurtaran malzemeleri dağıttık ancak DSÖ'nün şu anda ülkede yalnızca bir hafta yetecek kadar malzemesi var" derken, "Dün itibarıyla bu malzemelerin yüzde 70'i sağlık tesislerine teslim edildi" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, Dubai'den cerrahi ekipman ve ciddi yetersiz beslenme kitleri de dahil olmak üzere 500 tondan fazla tıbbi malzeme teslimatının Kabil Havaalanı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle ertelendiğinin altını çizdi.