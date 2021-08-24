BIST 1.466
DOLAR 8,42
EURO 9,90
ALTIN 488,47
HABER /  SPOR

Premier Lig'den milli takım kararı! Çağlar ve Ozan tehlikesi

Premier Lig'den milli takım kararı! Çağlar ve Ozan tehlikesi

Premier Lig takımları koronavirüs nedeniyle "Kırmızı Liste"de bulunan ülkelerde yapılacak milli maçlara futbolcu göndermeme kararı aldı. Listede bulunan Türkiye'nin durumunun değişmemesi halinde Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan burada oynanacak maçlara gelemeyecek.

Abone ol

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, istemeden ancak oybirliğiyle alınan kararın gelecek ayki milli maç arasında kırmızı listede yer alan 26 ülkeye yolculuk yapması beklenen yaklaşık 60 futbolcuyu kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, kırmızı ülkeden dönen ve 10 günlük zorunlu karantinaya giren bir futbolcunun Premier Lig'de iki, UEFA organizasyonlarında ve Lig Kupası'nda birer maç kaçırabileceği vurgulandı.

İngiltere'nin kırmızı listesindeki ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. İngiliz basında yer alan haberlere göre, yarın ya da perşembe günü kırmızı listenin güncellenmesi ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması bekleniyor.

Milli futbolculardan Çağlar Söyüncü Leicester City'de, Ozan Tufan Watford'da ve Halil Dervişoğlu ise Brentford'da forma giyiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
G7 ülkelerinin önceliği Afganistan'dan tahliyeler
G7 ülkelerinin önceliği Afganistan'dan tahliyeler
Türkiye 24 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 24 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
DSÖ'den Afganistan uyarısı: Bir hafta yetecek malzeme kaldı
DSÖ'den Afganistan uyarısı: Bir hafta yetecek malzeme kaldı
Hollanda'yı da yenen Filenin Sultanları gruptan lider çıktı
Hollanda'yı da yenen Filenin Sultanları gruptan lider çıktı
İngiltere Savunma Bakanı'ndan Türkiye'de mülteci merkezi haberlerine yalanlama
İngiltere Savunma Bakanı'ndan Türkiye'de mülteci merkezi haberlerine yalanlama
Borç yapılandırmasında başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek
Borç yapılandırmasında başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek
ABD'den Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi
ABD'den Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi
Koronavirüse yakalanan 12 yaşındaki çocukta ciddi akciğer tutulumları gözlendi
Koronavirüse yakalanan 12 yaşındaki çocukta ciddi akciğer tutulumları gözlendi
Çekya'dan Türk İHA'larına yakın takip: ABD bizi ilgilendirmez
Çekya'dan Türk İHA'larına yakın takip: ABD bizi ilgilendirmez
Mardin Midyat'ta koronavirüs vakaları artan 10 mahalle karantinaya alındı
Mardin Midyat'ta koronavirüs vakaları artan 10 mahalle karantinaya alındı