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Türkiye NATO kararını verecek! Kabine toplantısı bugün gündemde enflasyon da var

Türkiye NATO kararını verecek! Kabine toplantısı bugün gündemde enflasyon da var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir gündemle bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddesi olarak ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni haftanın ilk günü toplanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Kabinenin öncelikli gündem maddesi NATO olacak, bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır ele alınacak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de ele alınacak diğer konular olacak.

Enflasyonla mücadele için atılacak adımlar değerlendirilecek toplantıda fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak.

Terörle mücadele operasyonları da bir diğer önemli başlık. Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenecek yeni operasyonlar değerlendirilecek.

Kabine toplantısı sonrası alınan kararları millete sesleniş konuşması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

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