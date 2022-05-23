BIST 2.390
DOLAR 15,94
EURO 17,01
ALTIN 953,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şırnak kırsalında etkisiz hale getirilen terörist PKK'nın mayıncısı çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şırnak kırsalında etkisiz hale getirilen terörist PKK'nın mayıncısı çıktı

Eren Abluka-5 Operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi.

Abone ol

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam eden Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında, bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Enflasyona endeksli tahvil açıklanıyor! Dövizde rahatlama bekleniyor
Enflasyona endeksli tahvil açıklanıyor! Dövizde rahatlama bekleniyor
Şırnak’ta terör operasyonu! 21 kişi gözaltı alındı
Şırnak’ta terör operasyonu! 21 kişi gözaltı alındı
Finlandiya bakanından Türkiye İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine 'evet' diyecek iddiası!
Finlandiya bakanından Türkiye İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine 'evet' diyecek iddiası!
Bilim Kurulu eski üyesi Alpay Azap'tan maymun çiçeği uyarısı: Buna pandemi diyoruz
Bilim Kurulu eski üyesi Alpay Azap'tan maymun çiçeği uyarısı: Buna pandemi diyoruz
Türkiye kişi başı çocuk sayısında liderliği Avrupa ülkesine kaptırdı rakamlara bakın
Türkiye kişi başı çocuk sayısında liderliği Avrupa ülkesine kaptırdı rakamlara bakın
Bill Gates ve maymun çiçeği virüsü ile ilgili bomba iddia!
Bill Gates ve maymun çiçeği virüsü ile ilgili bomba iddia!
Tahran'da Devrim Muhafızları Ablay'ına suikast! 'İntikamını alacağız'
Tahran'da Devrim Muhafızları Ablay'ına suikast! 'İntikamını alacağız'
Gülbin Tosun evli mi boşandığı ilk eşi Atif Ünaldi kimdir? Gülbin Tosun çocuğu var mı?
Gülbin Tosun evli mi boşandığı ilk eşi Atif Ünaldi kimdir? Gülbin Tosun çocuğu var mı?
Tapu ve Kadastro'dan devlete 1 yılda 24,3 milyar TL harç geliri
Tapu ve Kadastro'dan devlete 1 yılda 24,3 milyar TL harç geliri
Kamuflajlı Togg testte yakalandı tasarımda bazı değişikliklere gidildi
Kamuflajlı Togg testte yakalandı tasarımda bazı değişikliklere gidildi