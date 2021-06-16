Türkiye Galler EURO 2020 maçı CANLI YAYIN

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) 3-0'lık İtalya mağlubiyeti ile başlayan Türkiye, A Grubu'ndaki 2. maçında Galler ile karşılaşıyor. EURO 2020'de devam etmek isteyen Ay-Yıldızlılar gözünü 3 puana dikti. A Milli Futbol Takımımız, Gareth Bale önderliğindeki Galler'i devirip gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geliyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'de başlayan müsabakada Portekizli Artur Dias düdük çalıyor ve kritik mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Grupta ikinci maçlar öncesinde İtalya 3 puanla lider durumda bulunurken Galler ile İsviçre 1'er puana sahip. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor. Ay-Yıldızlılar gruptaki son maçında 20 Haziran'da yine Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye: 0 - 0 :Galler

(İlk yarı oynanıyor)

13' İleri doğru havadan atılan uzun pası ceza yayı sol tarafında kontrol eden Cengiz Ünder dönerek çok sert vuruyor ancak kaleci Danny Ward üzerine gelen bu topu iki hamlede kontrol etmeyi başarıyor.

13' Sol kanattan gelişen Galler atağında Daniel James ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa savunmamız ile birlikte yükselen Kieffer Moore kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

9' Sağ kanattan hızlı çıkan Cengiz Ünder pasını yerden penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Burak Yılmaz bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

6' Gareth Bale'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Aaron Ramsey rakibi Çağlar Söyüncü'yü geçerek yerden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Uğurcan Çakır sol köşeden ayakları ile gole izin vermiyor.

4' Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Daniel James ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Ben Davies kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

1' Müsabaka Galler'in vuruşu ile başlıyor.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell, Allen, Ramsey, Bale, James, Moore