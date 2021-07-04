Türkiye 4 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" ifadelerini kullandı ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.