BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 4 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 4 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" ifadelerini kullandı ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Zülfü Livaneli'den Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'le ilgili müthiş iddia
Zülfü Livaneli'den Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'le ilgili müthiş iddia
Galata Kulesi'nin giriş ücretlerine büyük zam
Galata Kulesi'nin giriş ücretlerine büyük zam
52 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapılan Türkiye dünyada 9'uncu sırada yer aldı
52 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapılan Türkiye dünyada 9'uncu sırada yer aldı
Aydın'da çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla sonuçlandı
Aydın'da çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla sonuçlandı
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bayraktar İHA'ları bekliyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bayraktar İHA'ları bekliyoruz
Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ile ilişkileri normalleştirme açıklaması
Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ile ilişkileri normalleştirme açıklaması
Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan adaları satılığa çıkardı
Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan adaları satılığa çıkardı
Satın alma gücünde dünya küçülürken Türkiye büyüyerek 13. sırada yer aldı
Satın alma gücünde dünya küçülürken Türkiye büyüyerek 13. sırada yer aldı
Dünya pazarına Türkiye'den açılan Hyundai Bayon yollara çıktı
Dünya pazarına Türkiye'den açılan Hyundai Bayon yollara çıktı