Türkiye 3 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 47.882'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 563'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 270 bin 299'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 114 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 540 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 809 bin 788'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 219 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

Hasta sayısı ilk kez 563 seviyesini gördü

Günlük koronavirüs tablosuna göre; semptomatik vaka sayıları yani hasta kabul edilenler 563'e düşerek ilk kez bu seviyeleri gördü.

Dün vaka sayıları 7 bini geçmişti

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 112 kişi hayatını kaybederken, 586'sı semptomatik olmak üzere 7 bin 181 yeni vaka tespit edilmişti.