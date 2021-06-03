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Erdoğan ile Biden'ın görüşeceği tarih belli oldu

Erdoğan ile Biden'ın görüşeceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşeceği tarih belli oldu. İki lider 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden arasında yapılacak görüşme, hem iki ülke basını hem de dünya basını tarafından takip ediliyor. Daha önce görüşmenin tarihine ilişkin detaylar ortaya çıkmıştı. Ancak görüşme tarihiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşeceği tarihi 14 Haziran olarak açıkladı.

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