TFF'deki kritik toplantı sonrası açıklama geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklama yaptı.

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TFF ve Kulüpler Birliği arasındaki olağanüstü toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Ahmet Nur Çebi, "Kulüplerin sorunlarını buraya taşıyoruz. Bizim teyidimiz tam alınmamışken yabancı sayısının 8+6 olduğu açıklandı. Onunla ilgili bir toplantı yapmayı tercih ettik. Kendilerinin de bunu dinleyeceklerini kararı gözden geçireceklerini düşünüyoruz" dedi.

"Limitlerin esnetilmesini istedik"

Kulüplere verilen limitlerde bu sezon için hoşgörü gösterilmesini talep ettiklerini kaydeden Çebi, "Asıl nokta futbol takımların verilen limitler var. Yüzde 15-30'luk süreçleri geride bıraktık. Bizler burada ısrarcı olduğumuz bir konu vardı. Geçen senelerden kaybettiğimiz ülke puanları ve Avrupa'da yarışacak takımların ülke puanına katkı vermesi için daha başarılı olması gerekiyor. Pandemiden de kaynaklanan nedenden dolayı hoşgörü ve transferler yapmamız için talebimizi tilettik. Tabii ki haklılar. Bankalardan kredi alıyoruz. Aldığımız krediler sonucu bankaların bir miktar sınırlaması var. Bu sene garip bir sene. Hem ülke puanı açısından hem de pandemi nedeniyle bu sene limitlerde esnek davranılmasını istedik. Limitlerin gevşetilmesi, yabancı sayasında görüşürümüz tam alınmadan açıklanması üzerine taleplerimizi ilettik. Küme düşme ile ilgili konu var" ifadelerini kullandı."

Birlikte mütalaa netleşmeden karar alınması bizi üzdü"

Yayıncı kuruluşla ilgili ise Çebi, "Yayıncı kuruluş ile ilgili bitmeyen sıkıntılar var. Sürekli indirim talebi bizi zor durumda barıkıyar. Ortak kararlı olduğumuz ve taviz vermeyeceğimizi federasyona bildirdik." diye konuştu.

Türk futbolunu Kulüpler Birliği'nin temsil ettiğinin altını çizen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bizim onlarla uzlaşmamız söz konusu olmaması lazım. Biz TFF'ye karşı değiliz. Sadece fikir alışverişi yapıyoruz. Türk futbolu için doğru şeyleri istiyoruz. Tüm kulüplerin fikirlerini alarak bir toplantı talep ettik. Sadece bizimle birlikte mütalaa netleşmeden karar alınması bizi üzdü. Küme düşme de konuşulacak. Bu ikisi de fikir olarak aldığımız kararlar değil. Tekrar görüşülmesini talep ettik" açıklamasını yaptı.

"Yabancı sınırlaması konusunda amaç ne?"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tartışılan konuların hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu söylerken, "Yabancı sınırlaması konusunda amaç ne? Türk futbolcuların yetişmesi. Yetiştiremediğimiz, geliştiremediğimiz bir oyuncuyu 10 dakikadan fazla süre almamış bir oyuncuyu sahaya sürmem mümkün mü? Sürersiniz belki 10 dakika oynar. Ama oyuncuyu da kaybedersiniz. Reverv lig olması lazım. Genç oyuncuyu denememiz lazım" görüşünü bildirdi.

Limitlerin de birebir gelirlerle alakalı olduğunu kaydeden Ağaoğlu şöyle konuştu, "Limit tahsis ederken, özellikle naklen yayın gelirlerinde 4'te 1 oranında bir düşüş var. 600 bin euro civarı bir parayı üç puan alırken bu bugün 80 bin Euro'ya düştü. Ödemelerimizin çoğu euro. Bunları birbirinden ayırmamız mümkün değil. 550 milyon Dolar civarında olan naklen yayın bugün 220 milyon Dolar'a düştü. Yüzde 60'ı eridi. Bu çok büyük sıkıntı yaratıyor. Anadolu kulüplerinin yüzde 80-90'ı karşılayan naklen yayın gelirindeki düşüş kabul edilmesi mümkün değil. Bunu ivedilikle çözmek zorundayız. TFF ile bir görüş alışverişinde bulunduk"

Gelir kayıplarına vurgu yapan Ahmet Ağaoğlu, "Sürekli kulüplerden Avrupa kupası maçlarında, UEFA Liginde, Konfederasyon Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olunması bekleniyor. "Ülkemize puan kazandıralım" deniyor. Ancak gelirlerin üçde 3'2'yi gitti. Nasıl başarılı olacağız. Anadolu kulüplerinin gelir kalemlerinde yüzde 80-90'ı düştü" ifadelerini kullandı.