BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,13
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

Dolar aniden çıldırdı! Bir anda yükselişe geçti işte döviz piyasalarında son durum

Dolar aniden çıldırdı! Bir anda yükselişe geçti işte döviz piyasalarında son durum

Enflasyon rakamları beklenenin altında gelmesine rağmen dolar öğleden sonra aniden yükselişe geçti ve 8.70 seviyesini gördü.

Abone ol

Türkiye'de günün en önemli verisi olarak ön plana çıkan enflasyonda, yükseliş beklentilerin altında kaldı. Yıllık enflasyonda düşüşe işaret eden mayıs verileri sonrasında bu hafta TL varlıklar üzerinde ciddi baskı unsuru yaratan 'faiz indirimi' kaygıları yeniden gündeme geldi.

Güne 8.60'ın altında başlayan dolar/TL, enflasyondaki düşüşün bir kez daha tetiklediği faiz indirimi endişeleriyle birlikte yükselişe geçti. Enflasyon sonrası 8.62'nin üzerine çıkan dolar/TL, ABD'de istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte yükselişini hızlandırdı ve saat 16:45 itibariyle 8.70 seviyelerini gördü. 

Saat 17:15 itibariyle piyasalarda durum: Borsa İstanbul yüzde 1.1 değer kaybederek 1.414,91'e gerilerken, dolar 8.71 lirayı geride bıraktı. Euro ise 10.50 lira seviyesini aştı. Gram altın 523 liraya gerilerken, çeyrek altın 855 liradan satılıyor.

Benzer grafiklerle harekete eden euro/TL'de ise işlemler 10.58 seviyesinden geçiyor.  ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin üzerinde artış gösterdi. Nisan ayında özel sektörde istihdam 978 bin artışla 680 bin olan beklentileri aştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi
Batı ülkeleri terör örgütü YPG/PKK'nın silahsız sivillere ateş açıp öldürmesini görmezden geldi
Balıkesir'de kaza! Kontrolden çıkan araç bariyerlere ok gibi saplandı
Fetullah Gülen'in avukatına 9 yıl 9 ay hapis cezası
Samsun'da eski eşini kızının önünde döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis cezası
Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! Genel Başkan Yardımcısı Gelecek Partisi'nden istifa etti
YÖK Başkanı Yekta Saraç: 60 öğretim elemanı, kadına tacizden ihraç edildi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Haysiyetsizce bir iftirada bulundu
Adana'da feci olay! 7'nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
İBB, Adalar için 45 yeni elektrikli araç alacak
Yorumlar 15 yorum