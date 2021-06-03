Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! Genel Başkan Yardımcısı Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi'nde istifa depremi... Araştırma, Geliştirme ve Bilişimden Sorumlu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, partiden istifa ettiğini duyurdu.

Abone ol

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, partiden istifa ettiğini duyurdu. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu'nda da yer alan isimlerden biri olan Neslihan Çevik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında partiden ayrıldığını açıkladı. Neslihan Çevik, şu ifadeleri kaydetti:

Zorunlu açıklama: Kuruluşundan beri içinde yer aldığım Gelecek Partisi’nden bugün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoglu’na ve tüm Gelecek Partililere saygı ve sevgilerimi sunar, kendilerine başarılar dilerim.

Çevik, istifasının gerekçesini açıklamasında belirtmedi.