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Balıkesir'de 7 yaşındaki Ela kazada öldü! Şanlıurfa'da otomobil köprüden düştü: 5 ölü

Balıkesir'de 7 yaşındaki Ela kazada öldü! Şanlıurfa'da otomobil köprüden düştü: 5 ölü

SİVAS'tan gelen korkunç kaza haberinin ardından 2 şehirde daha hayatlar yitirildi. Balıkesir'de bariyere saplanan otomobilde, sürücü Niyazi Cırcır (60) ile eşi ve komşusu yaralandı, torunu Ebrar Ela Cırcır (7) yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'da ise köprüden düşen otomobilde 5 kişi öldü.

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Kaza, öğle saatlerinde, Balıkesir- Edremit yolunun Havran ilçesi Hamas Çakılı mevkisinde meydana geldi. Niyazi Cırcır'ın kullandığı 34 CKM 313 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kopan bariyer, otomobile saplandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Polis, yol güvenliğini sağlarken, trafik bir süre tek şeritten kontrollü verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın kurtarma ekibi de hurdaya dönen araçta sıkışan 4 kişiyi yaralı çıkardı. Sağlık görevlileri, sürücü Niyazi Cırcır ile eşi Sabahat Cırcır (69), torunu Ebrar Ela Cırcır ve komşusu Münevver Seven'i ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Ebrar Ela Cırcır, tedaviye alındığı Havran Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da otomobil dereye uçtu!
Bir diğer kaza, Siverek-Çermik karayolunun 25. kilometresinde Dağbaşı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 27 BRR 19 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı düştü. Yaşanan kazada, ilk belirlemeye göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Sivas'taki kazanın görüntüsü:

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