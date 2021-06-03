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Rusya'dan yeni 'dolar' kararı! Dolar varlıklarını tümüyle sonlandıracaklar

Rusya'dan yeni 'dolar' kararı! Dolar varlıklarını tümüyle sonlandıracaklar

RUSYA Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir ay içerisinde Ulusal Refah Fonu'nun yapısını değiştireceklerini belirterek, “Dolar varlıklarını tümüyle sonlandıracağız. Doların payı yerine avro, altın ve yuanın payı artacak” dedi.

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Siluanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, Rusya Maliye Bakanlığı'nın Rusya Merkez Bankası gibi doların Ulusal Refah Fonu'ndaki payını düşürme kararı aldıklarını söyledi.

Doların Ulusal Refah Fonu'ndaki payının yüzde 35, avronun da aynı düzeyde olduğuna işaret eden Siluanov, "Dolar varlıklarını tümüyle sonlandıracağız. Doların payı yerine avro, altın ve yuanın payı artacak. Böylelikle avronun payı yüzde 40, altının payı yüzde 30, yuanın payı yüzde 20'ye çıkacak. Bunu bir ay içerisinde tamamlayacağız." dedi.

Rusya'da şubat ayında alınan kararla, yatırım risklerini çeşitlendirmek için Ulusal Refah Fonu'nda doların payı yüzde 45'ten yüzde 35'e düşürülmüştü.

Rusya Maliye Bakanlığınca 13 Ocak'ta yapılan açıklamada ise ülkenin rezerv fonu olan Ulusal Refah Fonu büyüklüğünün, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 183,3 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

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