Ekipler havadan izledi! İzmit Körfezi'ne gemiyle atık bırakılmasına 1 milyon lira ceza

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi’nce deniz uçağıyla yapılan denetimde, İzmit Körfezi’ne atık bıraktığı belirlenen gemiye yönelik 1 milyon 301 bin lira ceza uygulandı.

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Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla deniz uçağıyla havadan yaptığı denetim sırasında, denizi kirleten gemi tespit edildi.

Deniz uçağı pilotları, Demiryeri mevkisinde demirli, Türk bandıralı ‘Mega D’ isimli kuru yük gemisinin denizi kirlettiğini, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na iletti.

1 milyon 301 bin lira ceza

Tekneyle geminin yanına giden ekipler, balast döküldüğünü belirledi. Gemiden numuneler alınırken, ekipler de gemiye yönelik 1 milyon 301 bin lira ceza uyguladı.