A101 hafta içi ne zaman açılıyor A101 yeni çalışma saatleri

1 Haziran yeni normalleşme takvimi kapsamında marketlerin çalışma saatleri yeniden güncellendi. Buna göre BİM, A101, ŞOK, Migros gibi marketler hafta içi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin yeni çalışma saatleri

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Normalleşme takvimi kapsamında 1 Haziran'dan itibaren marketlerin çalışma saatleri değişti. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesinde marketler ile ilgili ayrıntılar yer aldı. Peki, hafta içi marketler kaça kadar açık? 3 Haziran bugün marketlerin açılış, kapanış saatleri ne? İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri 2021!

Covid-19 tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında ülke genelinde; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı;

A101, BİM, ŞOK hafta içi yeni çalışma saatleri:

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir. Kademeli normalleşme döneminde hafta içi market çalışma saatleri 09.00-20.00 şeklindeydi. Haziran ayı normalleşme takvimine göre yeni çalışma saatlerinin 09.00-21.00 olarak güncellendi.