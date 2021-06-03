Putin'le dansı olay olmuştu Avusturya eski dışişleri bakanının yeni görevi bakın ne oldu!

Avusturya’nın eski dışişleri bakanı Karin Kneissl, Rusya'nın devlet kontrolündeki petrol endüstrisi devi Rosneft’e yönetim kurulu üyesi seçildi. Kneissl, Ağustos 2018’deki düğününde Rusya Devlet Vladimir Putin ile dans etmiş ve dünyanın gündemine oturmuştu. Şirketin yönetim kurulu üyeleri ortalama yıllık 600 bin dolar maaş alıyor.

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Avusturya eski dışişleri Karin Kneissl, Ağustos 2018'de ülkenin güneydoğusundaki Steiermark eyaletindeki yer alan Gamlitz kentinde düzenlediği düğününe Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet etmişti.



NTV'de yer alan habere göre, Bavyeraya özgü geleneksel dirndl kıyafeti giymiş Kneissl'ın Putin'e reverans yaptığı görüntüler, özel olarak Rus devlet televizyonu Russia Today tarafından yayınlanmış ve tepki çekmişti.

Ayrıca söz konusu olay bazı AB ülkelerinin Salisbury'deki Sergei Skripal'e yönelik sinir gazı saldırısına tepki olarak çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesinden sadece aylar sonra gerçekleşmiş ve Avusturyalı bakan eleştirilerin hedefi olmuştu.





Rosneft'e yönetim kurulu üyesi oldu



Ancak Kneissl, 2019'da hükümetten ayrıldıktan sonra, geçen yıl Rusya’nın propaganda kanalı olarak görülen Russia Today’de konuk köşe yazarı oldu. Ardındann Kneissl, bu yılın Mart ayındaki adaylığının ardından Rosneft’in yıllık genel kurul toplantısından sonra yaptığı açıklamada, şirkete bağımsız bir yönetici olarak katılacağını söyledi.

Yıllık 600 bin dolar maaş alıyor



Bununla birlikte, Kneissl'ın ne kadar kazanacağı bilinmiyor. Ancak, görev süresi boyunca Putin ile arkadaş olan eski Alman şansölyesi Gerhard Schröder'in izinden gidiyor. Schröder, dört yıldır Rosneft'in yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak görev yapıyor ve yıllık 600 bin dolar maaş alıyor.

Putin'in denetiminde

Rosneft'in yönetim kurulundaki diğer batılı isimler arasında BP’nin CEO’su olan İrlandalı Bernard Looney ve BP'nin eski patronu ABD’li Robert Warren Dudley yer alıyor. Çoğunluk hissesi Rus hükümetine ait olan Rosneft'in CEO'luğunu da yaklaşık otuz yıldır Putin'in yakın müttefiki olan Igor Sechin yürütüyor.