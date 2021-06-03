Bartın Irmağı'nı görenler korktu vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı’nda beyaz köpükler oluştu.

Abone ol

Bartın’da kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı'nın Orduyeri Mahallesi mevkiindeki Çağlayan mevkiinde beyaz köpükler oluştu. Sabah saatlerinde görülmeye başlayan köpükler ırmağın geniş bir kısmını kapladı.

Irmağın üzerindeki yoğun kirliliği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İnceleme başlatıldı

Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ırmaktaki kirliliğin tespiti için inceleme yaptı. Ekipler, ırmak suyundan aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, ilgililerce yapılacak çalışma neticesinde kirliliğin sebebinin belirleneceğini söyledi.

Irmağın sık sık bu duruma geldiğini, bunun engellenmesi gerektiğini ifade eden Akın, "Belediye olarak maalesef bizim yaptırımımız yok. Durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine bildiriyoruz. Onlar, gerekli incelemeleri yapıyor. Fabrika atıklarından kaynaklandığını düşündüğümüz kirlilik, ırmağımızda balık ölümlerine de neden oluyor. Irmağımızın kirlenmesinden bizler de rahatsız oluyoruz." şeklinde konuştu.

Orduyeri Muhtarı İrfan Sağlam da ırmaktaki kirliliğe fabrika atığının neden olduğunu öne sürerek, "Irmağın bu durumunu görmekten bıktık. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor. Umarız buna sebep olan fabrika tespit edilir, gerekli cezai işlem uygulanır." dedi.