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Sorun hala devam ediyor! Esenyurt'ta bulunan yağmur suyu kanalı yine mavi aktı

Sorun hala devam ediyor! Esenyurt'ta bulunan yağmur suyu kanalı yine mavi aktı

ESENYURT'ta bulunan yağmur suyu kanalı bırakılan atıklar nedeniyle yeniden mavi aktı. Yaklaşık 1 ay önce de farklı renklerde akan kanalda, sorun hala devam ediyor.

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Akçaburgaz Mahallesi'nden başlayan ve sonrasında Haramidere'de bulunan dere ile birleşerek Marmara Denizi'ne dökülen yağmur suyu kanallarına bırakılan renkli atıklar çevreyi ve vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor. Akçaburgaz Mahallesi sanayi bölgesindeki yağmur suyu kanalı, bırakılan atıklar nedeni ile mavi renge büründü. Aynı sorunun 1 aydır devam ediyor olması ise çevredeki vatandaşları rahatsız ediyor. Kanaldan bırakılan atıklar nedeni ile pis koku yayılıyor.

Haramidere'de bulunan derenin renkli akmasının nedeninin kot yıkama atölyelerinin bıraktığı atıklar olduğu tespit edilmişti. Akçaburgaz Mahallesinden akan kanalında bu yüzden renkli aktığı iddia ediliyor.

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