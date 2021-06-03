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Seçim Yasası'nda yapılacak değişiklikler belli oldu! İşte yeni seçim yasası

Seçim Yasası'nda yapılacak değişiklikler belli oldu! İşte yeni seçim yasası

 AK Parti, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışmayı MHP'ye sundu. Taslakta yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5'e düşürülüyor. İttifaklar için ise bir seçim barajı düşünülmüyor. Grup kurup seçime girme hakkı kazanma devri de bitiyor...

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AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki  komisyon Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışmayı bitirdi ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye sundu. Yazıcı başkanlığındaki AK Parti heyeti ve MHP'den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek metin, ardından genel başkanların onayına sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı son incelemenin ardından çalışma, diğer siyasi partilerle paylaşılacak.

Seçim barajı yüzde 5'e iniyor, ittifaklar için baraj yok

Edinilen bilgiye göre, taslakta yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5'e düşürülüyor. İttifaklar için ise bir seçim barajı düşünülmüyor.

Tabela partileri için önlem alınıyor

En önemli değişiklik ise tabela partilerine ilişkin. Mevcut kanunda seçime girme yeterliliğini bir kez kazanan tabela partileri daha sonraki süreçte kongre yapmayarak her seçime katılabiliyor. Yeni getirilecek düzenleme ile tabela partilerinin seçime girmeleri için kongrelerini yapma şartı aranacak.

Meclis'te grup kurma şartı da değişiyor

Partilerin Meclis'te grup kurma şartı da değiştiriliyor. Taslakta sadece seçimden hemen sonra grup kurulabilecek. Meclis seçimleri yenileninceye kadar bir daha grup kurulamayacak.

AK Parti her bölgeye 7 milletvekili düşen 'dar bölge'yi düşünüyor

Toplantıda daraltılmış seçim sistemi ile ilgili değerlendirmeler de yapıldı. AK Parti her bölgeye 7 milletvekili olacak şekilde daraltılmış seçim sistemini düşünüyor. Buna göre 88 olan seçim çevresi 124'e çıkarılacak.

Hazine yardımıyla ilgili düzenlemeden vazgeçildi

AK Parti, barajı geçen partilere Hazine yardımı verilmesi ilgili düzenleme yapılmasından ise vazgeçti. Mevcut kanunda olduğu gibi en az yüzde 3 oy alan partiler Hazine yardımı almaya devam edecek.

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