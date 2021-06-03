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Mehmet Barlas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'faiz' eleştirisi

Mehmet Barlas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'faiz' eleştirisi

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faizleri düşürmemiz şart" açıklamasını eleştirerek, "Erdoğan nedense her konuşmasında ekonomiye değinirken yüksek faizi maliyetin ana unsuru olarak gösteriyor. Oysa faiz, maliyet unsurlarından sadece bir tanesidir" dedi.

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Mehmet Barlas, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT'deki programda "Faizleri düşürmemiz şart" açıklamasını eleştirdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve faiz meselesini kaşıyanlar" başlıklı yazısında Barlas, "Özgür medya ortamının gereği olan eleştiriyi de eksik etmeyelim" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan nedense her konuşmasında ekonomiye değinirken yüksek faizi maliyetin ana unsuru olarak gösteriyor" diyen Barlas, "Oysa faiz, maliyet unsurlarından sadece bir tanesidir. Türkiye'deki yüksek faiz ise yüksek kur maliyetini asgaride tutmak için kullanılan bir araçtır da..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan faiz düşmeli dedi, Merkez Bankası yanıt verdi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün TRT 1 ve TRT Haber'in ortak yayınında  “Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız." demiş, bu açıklamanın ardından döviz rekor bir yükseliş yaşamıştı.

Dün kritik bir açıklama da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan geldi. Kavcıoğlu Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün 3. çeyreğin sonunda, 4. çeyreğin başı gibi olacağının düşünüldüğünü belirterek, "Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır. Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor." dedi.

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