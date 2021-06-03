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Abdurrahim Albayrak'tan iki hocayla temas: Seçimden sonra görüşelim

Abdurrahim Albayrak'tan iki hocayla temas: Seçimden sonra görüşelim

Galatasaray'da 19 Haziran'daki seçim öncesi teknik direktör konusu belirsizliğini korurken Abdurrahim Albayrak temaslarını sürdürüyor. Albayrak'ın, Okan Buruk ve Bülent Korkmaz'ın kapısını çaldığı, ikiliden şimdilik olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

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Galatasaray’da yeni başkanın kim olacağı 19 Haziran’da yapılacak seçimli genel kurulda belli olacak. Ancak bu tarihe kadar sarı kırmızılılarda birçok konuya belirsizlik hâkim olurken, en önemli başlık olarak teknik adam konusu ön plana çıkıyor.

Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi, Fatih Terim ile çalışmak istiyor. Ancak Yiğit Şardan bu konuda suskun kalırken, yönetim listesinde yer alan Mete Serkan Sevim, Mustafa Cengiz’in açıklamalarına paralel bir düşüncede olduklarını belirtmişti.

Albayrak görüştü
Mevcut yönetimde ikinci başkan olan ve seçimlerde Şardan’ın listesinde yer alan Abdurrahim Albayrak da yaptığı görüşmelerle bu düşünceyi doğruladı. Galatasaray’ın eski oyuncuları şimdinin teknik adamlarında önce Okan Buruk daha sonra da Bülent Korkmaz ile görüşen Albayrak olumlu dönüş alamadı.

"Bu doğru olmaz"
İki ismin de belirsiz ortamı işaret ederek “Eğer seçilirseniz ve yine de çalışmak isterseniz o zaman konuşuruz. 19 Haziran’dan önce ve Terim’in durumu belli değilken bu doğru olmaz” dediği öğrenildi.

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