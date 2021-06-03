Avrupa Birliği'nden Türkiye dahil aday ülkelere 14 milyar Euro'luk rekor yardım!

Avrupa Birliği (AB) Türkiye'nin de dahil olduğu aday ülkelere 14 milyar Euro'luk yardım yapmaya hazırlanıyor. Rekor yardım için Avrupa Parlamentosu'nun onayı bekleniyor.

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Yarım asırdır Avrupa Birliği'nin (AB) kapısında olan Türkiye, müzakere sürecini sürdürüyor. Avrupa Birliği ile Doğu Akdeniz, Suriyeli mülteciler ve insan hakları gibi konular nedeniyle gerilim yaşayan Türkiye, sık sık yaptırım tehdidine maruz kalıyor.

Aday ülkelere 14 milyar euroluk yardım

AB, müzakere sürecini ısrarla sürdüren Türkiye'ye yardım yapmaya hazırlanıyor. AB tarafından Türkiye’nin de dahil olduğu aday ülkeler için toplam 14 milyar 162 milyon euroluk ödeme planı hazırlanırken, pakete AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'ndan onay gerekiyor.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu (AP), AB'ye aday ülkeler olan Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile potansiyel aday olan Bosna Hersek ve Kosova'ya 2021-2027 yıllarında sağlanacak IPA III fonları konusundaki müzakerelerde uzlaştı.

AB bütçesinden söz konusu ülkelere 7 yıllık dönemde toplam 14 milyar 162 milyon euro mali destek sağlanacak. AB kurumları arasındaki uzlaşının bu aşamadan sonra AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylanması gerekiyor.

AB'nin tek şartı kriterler

Hukukun üstünlüğü ve temel değerlere saygıya odaklanan AB, yapacağı IPAII yardımı karşılığında aday ülkelerin kapsamlı reformlar yoluyla üyelik kriterlerini yerine getirmelerini istiyor. AB demokratik kurumların güçlendirilmesi, kamu yönetimi reformu, ekonomik yönetişim ve rekabetçiliğe yönelik reformlar teşvik edecek.

Türkiye daha önce ne kadar yardım almıştı?

Öte yandan Ak Parti iktidarıyla AB yoluna giren Türkiye 2007-2013 yıllarındaki IPA I döneminde yaklaşık 4,5 milyar euro, 2014-2020 yıllarındaki IPA II döneminde de 4,4 milyar euro yardım almıştı.