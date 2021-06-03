Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı mı? Aile fotoğrafıyla yanıt verdiler

Dün sosyal medyada kapışan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çiftinin boşandığı iddia edildi. Alçı-Kütahyalı çifti gönderdikleri aile fotoğrafıyla o iddiayı yalanladı.

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Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı ile Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medyadaki sert kapışması sonrası boşandıkları iddiası gündeme geldi. İkiz kızları olan çift, iddianın tamamen uydurma olduğunu açıkladı.

Posta Gazetesi magazin muhabiri Alev Gürsoy, Alçı ve Kütahyalı çiftinin boşandığını ileri sürdü. Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı çifti ise yaptıkları açıklama ve gönderdikleri fotoğrafla o iddiayı yalanladı.

Boyanma iddiasının tamamen uydurma olduğunu belirten Alçı ve Kütahyalı çiftinin Ayşe Ela ve Betül Yasemin adında iki kız çocukları bulunuyor. Çift, iddiaları yalanladıktan sonra bir de aile fotoğraflarını paylaştı.

Teknede çocukları ile Boğaz turu yapan çiftin, oldukça mutlu olduğu görülüyor.

Sosyal medyadan birbirlerine girmişlerdi

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti Twitter üzerinden karşılıklı mesajlarla tartışmışlardı. Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla Açık ve Net'e konuk olan eşi Nagehan Alçı'ya 'nasihatlerde bulundu.'

Programa katılan hukukçu Ümit Kocasakal ile Alçı arasında yaşanan gerginlik sonrası paylaşımlar yapan Kütahyalı, "Nagehan'cım lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol. Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP'ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var" dedi.

Program sırasında paylaşımlarını sürdüren Kütahyalı, "Nagehan'cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar’ın, PKK’lıların ve FETÖ'cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol" ifadelerini kullandı.

Alçı ise yaşananlarla ilgili bugün kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Alçı, "Rasim Ozan'ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum" diye yazdı.