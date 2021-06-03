BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,01
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

Bir toplu firar daha! Adana Karataş Belediyesi Mehteran ekibi 30 kişi gitti 10 kişi döndü

Bir toplu firar daha! Adana Karataş Belediyesi Mehteran ekibi 30 kişi gitti 10 kişi döndü

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Adana'nın Karataş Belediyesi'nin mehter takımıyla yurt dışına çıkardığı 30 kişiden 20'sinin Türkiye'ye dönmediğine dair belge paylaştı.

Abone ol

Belediyelerin gezi organizasyonuyla gri pasaport çıkararak yurt dışına insan kaçakçılığı yaptıklarına dair bir iddia da Adana'nın Karataş ilçesi hakkında ortaya atıldı. Adana Karataş Belediyesi'nin olmayan mehter takımıyla yurt dışına çıkardığı 30 kişiden 20'sinin Türkiye'ye dönmediği iddia edildi.

İddiayı gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP'li Adana Karataş Belediyesi 'olmayan mehteran takımıyla' insan kaçırmış. Gri pasaportla yurt dışına gönderilen 30 kişiden 20'si geri dönmemiş. Anlaşılan 'Avrupa'ya vizesiz seyahat' sözünü sadece kendilerine uygulamışlar" dedi. Ağbaba, İçişleri Bakanlığı Müfettişi Nail Atay'ın belediye meclisi üyesi bir isme ifade istemiyle yazdığı resmi yazıyı da paylaştı. 

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'un mehteran takımıyla Bosna Hersek’e ziyarette bulunduğu belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın gri pasaportla skandalının ortaya çıkmasının ardından 29 Nisan'da aldığı soruşturma kararının ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP'li belediye başkanlarına yazı göndererek, uyarmıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Birliği'nden Türkiye dahil aday ülkelere 14 milyar Euro'luk rekor yardım!
Genelkurmay ikinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Azerbaycan'da
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı mı? Aile fotoğrafıyla yanıt verdiler
Ekipler havadan izledi! İzmit Körfezi'ne gemiyle atık bırakılmasına 1 milyon lira ceza
Abdurrahim Albayrak'tan iki hocayla temas: Seçimden sonra görüşelim
Inter'de Conte Gitti Inzaghi geldi
Zonguldaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve müjdelerini heyecanla bekliyor
Şanlıurfa'da tampon bölgede 106 yıl önce ölen Alman mühendisin mezarı bulundu
BİM market çalışma saatleri değişti hafta içi kaçta açılıyor?
Antalya'da kız kardeşlerden doktor ve hemşirelere saldırı! İşte verilen ceza
Yorumlar 3 yorum