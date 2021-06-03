Bir toplu firar daha! Adana Karataş Belediyesi Mehteran ekibi 30 kişi gitti 10 kişi döndü

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Adana'nın Karataş Belediyesi'nin mehter takımıyla yurt dışına çıkardığı 30 kişiden 20'sinin Türkiye'ye dönmediğine dair belge paylaştı.

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Belediyelerin gezi organizasyonuyla gri pasaport çıkararak yurt dışına insan kaçakçılığı yaptıklarına dair bir iddia da Adana'nın Karataş ilçesi hakkında ortaya atıldı. Adana Karataş Belediyesi'nin olmayan mehter takımıyla yurt dışına çıkardığı 30 kişiden 20'sinin Türkiye'ye dönmediği iddia edildi.

İddiayı gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP'li Adana Karataş Belediyesi 'olmayan mehteran takımıyla' insan kaçırmış. Gri pasaportla yurt dışına gönderilen 30 kişiden 20'si geri dönmemiş. Anlaşılan 'Avrupa'ya vizesiz seyahat' sözünü sadece kendilerine uygulamışlar" dedi. Ağbaba, İçişleri Bakanlığı Müfettişi Nail Atay'ın belediye meclisi üyesi bir isme ifade istemiyle yazdığı resmi yazıyı da paylaştı.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'un mehteran takımıyla Bosna Hersek’e ziyarette bulunduğu belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın gri pasaportla skandalının ortaya çıkmasının ardından 29 Nisan'da aldığı soruşturma kararının ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP'li belediye başkanlarına yazı göndererek, uyarmıştı.