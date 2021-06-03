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Sivas'taki katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer Rabia Görünüş...

İhlas Haber Ajansı
Sivas'taki katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer Rabia Görünüş...

Sivas’ın Gölova ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölen Görünüş ailesinin bebek bekledikleri öğrenildi

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Herkesi hüzne boğan kaza, Sivas-Erzincan karayolu Gölova ilçesi Çataklı köyü kayınlarında meydana geldi.

Sivas’tan Erzincan istikametine gitmekte olan Hamza Çelik yönetimindeki 34 KJ 6418 plakalı Ford marka kamyonet ile karşı istikametten gelen Özgür Görünüş yönetimindeki 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Ford marka otomobil içerisinde bulunan 3’ü çocuk 6 kişi, diğer araçta bulunan biri bebek 3 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi öldü. Kazada ölenlerin isimleri şu şekilde; Rabia Görünüş (28), Özgür Görünüş (31), Ali Görünüş (1), Burak Efe Dündar (10), Gökmen Dündar (36), Hamza Çelik (62), Edanur Çelik (20), Necla Dündar (40) ve Hasan Çelik (75).

6 aylık hamileydi

Kazada Görünüş ailesinden anne baba ve 1.5 yaşındaki çocukları hayatını kaybederken Rabia Görünüş’ün 6 aylık hamile olduğu belirtildi. Van nüfusuna kayıtlı Görünüş çiftinin 2018 yılında evlendikleri ve İstanbul’da yaşadıkları öğrenildi.

Kazada ölen Dündar, Çelik ve Gündoğdu ailelerinin ise Ağrı nüfusuna kayıtlı oldukları açıklandı. Kazada hayatlarını kaybeden 9 kişinin cenazeleri, ailelerine teslim edilmek üzere Suşehri ve Gölova Devlet Hastanelerinin morglarına kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Tatil için memleketleri İstanbul'dan Van Bahçesaray'a gidiyordu

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Özgür, Rabia ve Ali Baran Görünüş’ün Van’ın Bahçesaray ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.

Kazada 1,5 yaşındaki çocukları da öldü

İstanbul’da sağlık görevlisi olarak çalışan ve tatil için memleketleri Bahçesaray’a gelmek üzere yola çıkan Özgür ve Rabia çiftiyle birlikte 1 yaşındaki çocukları Ali Baran’ın memleketlerinde toprağa verileceği belirtildi. Görünüş çiftinden geriye ise düğünde çekilmiş fotoğrafları kaldı.

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