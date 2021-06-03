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ABD'de ilginç teşvik: Aşı olana silah hediye edilecek

ABD'de ilginç teşvik: Aşı olana silah hediye edilecek

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde aşı teşviki sağlamak için vatandaşlara çekilişle silah hediye edilmesi kararlaştırıldı.

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ABD'de koronavirüs aşılama faaliyetlerini hızlandırmak için çeşitli ödüller ve çekilişler yapılıyor. Batı Virginia Valisi Jim Justice, halkı aşıya teşvik için düzenlenen çekilişte hediyeler arasına silah da koydurdu.

1 milyon dolardan silaha kadar hediye
Babalar Günü'nde yapılacak teşvik piyangosunda, 1 milyon dolarlık para ödülünün yanı sıra, katılımcılara kamyon ve silah gibi hediyeler dağıtılacak.

5 özel av tüfeği ve 5 özel pompalı tüfek yapılacak çekilişle kampanyaya katılanlara verilecek.

ABD
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