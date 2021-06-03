Sivas'ta katliam gibi kaza! 2 araç birbirine girdi 9 kişi öldü 2 de yaralı var

SİVAS'ın Gölova ilçesi Çataklı köyü yakınlarında katliam gibi bir kaza yaşandı. Bugün saat 10.00 sıralarında Sivas’tan Erzincan istikametine gitmekte olan 34 KJ 6418 plakalı Ford marka araç ile karşı istikametten gelen 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ölenlerin kimlikleri belli oldu.