Sivas'ta katliam gibi kaza! 2 araç birbirine girdi 9 kişi öldü 2 de yaralı var
SİVAS'ın Gölova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 9 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Ölenlerden 3'ü çocuk...
SİVAS'ın Gölova ilçesi Çataklı köyü yakınlarında katliam gibi bir kaza yaşandı. Bugün saat 10.00 sıralarında Sivas’tan Erzincan istikametine gitmekte olan 34 KJ 6418 plakalı Ford marka araç ile karşı istikametten gelen 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ölenlerin kimlikleri belli oldu.
İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, araçlarda bulunan 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sivas Valisi Salih Ayhan, "Gölova ilçesinde 2 araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Ölenlerin 3'ü çocuk
Kazada, Sivas’tan Erzincan istikametine gitmekte olan 34 KJ 6418 plakalı Ford marka kamyonet ile karşı istikametten gelen 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ford marka otomobil içerisinde bulunan 3’ü çocuk 6 kişi, diğer araçta bulunan 3 kişi toplamda 9 kişi öldü.