Sıfır otomobilde yeni zamlar kapıda! Uzmanlar sebebini açıkladı!

Sektör uzmanları sıfır otomobile yeni zamların geleceğini beklerken yaşlı araçlara talebin artığını söyledi. Uzmanlar, yeni zamları ve yaşlı araçlara yönelişin sebebini çip krizi, ÖTV ve kurdaki dalgalanmalara bağladı.

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Küresel ölçekte yaşanan çip krizi ve yurt içinde TL'nin döviz karşısında yaşadığı değer kayıplarının otomobil fiyatlarını artırması bekleniyor.

Dünya otomotiv üretimini 3.5 milyon adet aşağı çekmesi beklenen yarı iletken madde yani çip krizinin, üretimde tedarik sıkıntısına yol açtığı için fiyatları artırıcı bir etki yapması gündemde. Ancak sektördeki maliyetleri artıran, dolayısıyla vatandaşa zam olarak yansıyacak çok daha önemli bir sorun ise TL'nin Euro karşısındaki değer kaybı. Euro/TL kuru son günlerde 10.52'ye kadar yükselerek tarihi rekor seviyelerini tazeledi.

'Fiyat ayarlaması yapılması lazım'

Haber Global'e konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Hiçbir distribütör arz ve talebe göre anlık zamlar yapmaz. Ancak ürünlerimizin hepsi ithal. Aldığınız bedel Euro'ya bağlıysa ister istemez ona göre fiyat ayarlaması yapmanız lazım. Oluşan kurlara göre fiyatları tüketiciye minimum yansıtmaya gayret ediyoruz" dedi.

Türkiye'de satılan her 100 otomobilin 61 tanesinin ithal olduğu bilgisini veren EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin ise, fiyatları etkileyen ana unsurların çip krizinden ziyade Euro/TL kuru, enflasyon ve ÖTV olduğuna vurgu yaptı.

Şahin ayrıca, "Alım gücü yetmediği için güvenlikten uzak, yaşlı araçlara olan talep arttı. Geçen yıl her 100 otomobilin 52 tanesi 10 yaşın üzerindeyken bu yıl 58'e yükseldi" dedi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik.

"Fiyatlar aniden artmaz''

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, fiyatlardaki artışın liste fiyatlarına göre belirlendiğini, bunun da aslında çoğunlukla sabit olduğunu ancak döviz kurundaki hareketlere göre aşağı ya da yukarı yönlü güncellendiğini anlattı. Ancak Tiftik, tüm bunların bir anda, anlık bir şekilde gerçekleşmediğinin altını çizdi.

Çip krizinin bazı aksesuar paketlerin kullanılmaması dışında, yurt içi üretiminde şimdilik bir sıkıntı yaratmadığını kaydeden Tiftik, "Yurt dışında bazı markaların üretimlerini durdurduğunu biliyoruz. Ancak Türkiye'ye sirayet etmiş bir olumsuzluk henüz yok. Bizim markalarımızın üretiminde de çip krizi kaynaklı bir olumsuzluk yaşanmadı" dedi.

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, çip krizinin dünyada 3.5 milyon adet, Türkiye'de ise 35 bin aracın üretiminde sorun yaşatacağını aktardı.

Çip, yurt içindeki 35 bin aracı etkileyecek

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, pandeminin etkisiyle 100 milyon adet civarından 70 milyon adetlere gerileyen küresel otomotiv üretiminin, çip krizinin tedarikte yarattığı sıkıntılar nedeniyle 3.5 milyon adet daha gerileyeceğinini bilgisini verdi.

"Türkiye olarak dünya pazarında yüzde 1'lik bir yerimiz var. Bu da yaklaşık 35 bin araç eder" diyen Şahin, "Yani tedarikte minimum da olsa sorun yaşayacağız. Şu an bazı modellerin bulunmasında sıkıntı yaşanıyor ama çok daha büyük bir sıkıntı yaşanmayacaktır" dedi.

"Çipten dolayı zam yapılır dersek sektöre haksızlık olur" diyen Şahin, "Çünkü otomotiv sektöründe yarı iletken yani çip üretiminin etkisi küçük bir paya sahip. Ana unsurlar konuşulmalı. Bunlar da enflasyon, ÖTV ve döviz kurudur" diye konuştu.

Ancak sektör genelinde yapılan bazı araştırmalarda yaz aylarında talebin artmasıyla birlikte çip krizinin fiyatları artırıcı bir etki yapacağı ifade ediliyor.

"Aracı gümrükten çektiğiniz gün kur ne ise...''

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, TL'nin döviz karşısında değerlendiği anlarda "neden indirim olmuyor" tepkilerine ilişkin ise stoktaki araçlar için şunları söyledi: "Düşmez çünkü araç ne zaman geldiyse o günün kuruyla işlem yapılıyor. Yani aracı gümrükten çektiğiniz gün kur ne ise, aracın fiyatının belirleneceği kur da odur. O saatten sonra kur inmiş, çıkmış değişmez" diyor.

Yansıyan zamlar ise girdi maliyetlerindeki dışa bağımlılığın etkisiyle yeni üretilen araçlarla ithal edilen yeni araçlardan dolayı gerçekleşiyor.

1000 TL'lik zam vergiyle 2 bin TL'ye çıkıyor

Şahin ayrıca, otomobil fiyatlarındaki vergi yükünün, yapılan zamları ikiye katladığını anlattı.

Araçlardan alınan verginin içinde TRT payı dahi olduğuna dikkat çeken Şahin, şöyle devam etti: "1000 TL'lik bir zammın tüketiciye yansıması 2 bin TL oluyor. Çünkü vergiler devreye giriyor. Bunu halkın alacağı B segmenti, C segmenti, en girişteki araçlar için söylüyorum."