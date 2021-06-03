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İBB, Adalar için 45 yeni elektrikli araç alacak

İBB, Adalar için 45 yeni elektrikli araç alacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'da kullanılmak üzere 14'er kişilik 45 yeni elektrikli araç alacak.

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Adalar'da ulaşım, faytonların kaldırılmasının ardından elektrikli araçlarla sağlanıyor. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT), Adalar'da ulaşım talebini karşılamak amacıyla 14'er kişilik 45 yeni elektrikli araç alımı için ihaleye çıkacak. İhale, 29 Haziran günü saat 11.00’da, Beyoğlu’ndaki  İETT Satınalma Daire Başkanlığı’nda yapılacak.

İETT’nin Mayıs ayında yaptığı  4'er kişilik 60 elektrikli araç ihalesinin sonuç ilanı ise yayımlandı. İhaleyi, 9 milyon 664 bin 500 TL teklif eden yerli bir firma kazandı.

Sözleşmeye göre; 10 araç 30 Haziran'a, 20  araç 16 Temmuz'a, 30 araç da 30 Temmuz'a kadar Büyükada’da teslim edilecek.  

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