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Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Süper Lig'e çıkma hayalini önce averaj farkıyla Giresunspor'a ardından Play-off'ta kaptıran Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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Samsunspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kulübümüz Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ertuğrul Sağlam, kulübümüzdeki görevinden ayrılmış ve istifasını kulübümüz yönetimine sunmuştur. İstifası kulübümüz yönetim kurulu tarafından kabul edilmiştir. Ertuğrul Sağlam’a bugüne kadar Samsunspor’a sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz” denildi.

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