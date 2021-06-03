BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,53
ALTIN 526,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

Balıkesir'de kaza! Kontrolden çıkan araç bariyerlere ok gibi saplandı

Balıkesir'de kaza! Kontrolden çıkan araç bariyerlere ok gibi saplandı

BALIKESİR'de Niyazi Cırcır'ın (60) kullandığı otomobil virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Korkunç kazada Cırcır'ın 7 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Abone ol

Balıkesir'in Havran ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Niyazi Cırcır'ın (60) kullandığı 34 CKM 313 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Hamas Çakılı mevkisinde virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Bariyerin saplandığı otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Sabahat ve 7 yaşındaki torunları Ebrar Ela Cırcır ile Münevver Seven, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ebrar Ela Cırcır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fetullah Gülen'in avukatına 9 yıl 9 ay hapis cezası
Telafi eğitimi zorunlu mu yoklama alınacak mı MEB haberi verdi
Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! Genel Başkan Yardımcısı Gelecek Partisi'nden istifa etti
YÖK Başkanı Yekta Saraç: 60 öğretim elemanı, kadına tacizden ihraç edildi
Adana'da feci olay! 7'nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
İBB, Adalar için 45 yeni elektrikli araç alacak
Sıfır otomobilde yeni zamlar kapıda! Uzmanlar sebebini açıkladı!
Balıkesir'de 7 yaşındaki Ela kazada öldü! Şanlıurfa'da otomobil köprüden düştü: 5 ölü
Türkiye sınırına 'ses topu' yerleştirildi! AB 'endişe duyuyoruz' deyip bilgi istedi
Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak ağır tonajlı araçların güzergahı belirlendi
Yorumlar 1 yorum