Samsun'da eski eşini kızının önünde döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis cezası

SAMSUN'da eski eşini sokak ortasında 5 yaşındaki kızının önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, Zarap'ı 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Görülen duruşmada savunma yapan İbrahim Zarap, “Yapmış olduğum şey, çok kötü. Pişmanım hem de aşırı derecede pişmanım. Böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Psikolojim bozuldu, tedavi görüyorum. Biraz da benim açımdan olaylara baksınlar. Ben onu öldüremem, ben onun için ölümü göze aldım. Bundan sonra böyle bir olayla karşınıza çıkmayacağıma söz veriyorum ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşmaya 15 dakika ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. İbrahim Zarap’a 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl, 'mala zarar verme' suçundan ise 4 ay hapis cezası verildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Emriye Metoğlu, “Böyle bir karar çıkacağını biliyordum, çünkü avukatıma güveniyordum. Anlattığı şeyler canımı ne kadar sıksa da yalanlar üzerine kuruluydu. Yalanlardan olumlu bir sonuç beklemezdi. Bu karardan dolayı mutluyuz. Yine da cezayı az buldum, daha fazla olabilirdi. Mahkemede kendini savunmaktan çok bana olan gönül bağını anlattı. Daha sonra cezaevinde yaşadığı sıkıntıları anlattı ve insanların vicdanıyla oynamaya çalıştı. Benden yine özür diledi, benim onu aldattığımı söyledi, o zaman neden özür diledi” dedi.