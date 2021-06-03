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Antalya-İstanbul uçağında ortalık karıştı! 'Taciz' ve 'iftira' iddiası

Antalya-İstanbul uçağında ortalık karıştı! 'Taciz' ve 'iftira' iddiası

ANTALYA-İstanbul seferinin yapılacağı uçakta 3 kadın, 2 erkek yolcunun kendilerine sözlü tacizde bulunduğunu iddia edince,  olaya polis ekipleri müdahale etti. Taciz şüphelisi 2 erkek yolcu iddiayı kabul etmeyip, kadınların kendilerine iftira attıklarını öne sürerek şikayetçi oldu. 5 kişi ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Olay nedeniyle uçak 1 saat rötar yaptı.

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Olay, dün akşam Antalya Havalimanı'nda, Antalya- İstanbul seferi yapan uçakta meydana geldi. Uçağın kapıları kapatıldığı sırada 3 kadın, 2 erkek yolcunun sözlü tacizine maruz kaldıklarını söyleyip, durumu hostese iletti. Kabin amiri hostes, uçakta yaşananları pilota bildirdi. Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Taciz iddiası ve tartışmanın büyümesi üzerine pilot, durumu kuleye aktarıp polise bildirilmesini istedi.

Antalya Havalimanı Koruma Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uçağa girip, tacizde bulunduğu ileri sürülen erkek yolcular A.K ile Ö.K.'yi gözaltına aldı. İki erkek yolcu taciz olayını kabul etmeyip, S.G., N.D. ve B.C.G. adlı kadın yolculardan 'iftira' suçuyla şikayetçi oldu. Uçakta yaşananları diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 

Tekrar uçağa bindiler

Polis 3'ü kadın 5 yolcuyu polis merkezine götürüp ifadelerini aldı. İfade işleminin ardından yolcular tekrar uçağa bindirildi. Yaşanan tartışma nedeniyle Antalya-İstanbul uçağı yaklaşık 1 saatlik rötarın ardından havalandı.

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