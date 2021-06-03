Batı ülkeleri terör örgütü YPG/PKK'nın silahsız sivillere ateş açıp öldürmesini görmezden geldi

Suriye'nin Halep ilinin Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın ateş açarak 8 sivilin ölümüne neden olması karşısında suskun kalan Batı ülkeleri, AA'nın soruları üzerine fail belirtmeksizin kınamaktan kaçınan yanıtlar verdi.

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Tüm mutabakatlara rağmen nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'i işgal etmeye devam eden YPG/PKK, hafta başında siviller tarafından protesto edilmişti. Örgüt, zorla silah altına alma uygulamasına karşı çıkan sivillere ateş açmış; 8 sivili öldürmüş, 30 sivili yaralamıştı.

Batılı ülkeler, olayların sürdüğü 3 gün boyunca sessizliklerini korudu. AA muhabirlerinin soruları üzerine fail belirtmeksizin "endişeliyiz" açıklamaları yapmakla yetinen söz konusu ülkeler, terör örgütünü kınamaktan ise kaçındılar.

ABD Dışişlerinden üst düzey bir yetkili, söz konusu olay dahil, Münbiç'teki şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirtti.

Yetkili, AA muhabirinin olaylarla ilgili örgütle ABD Dışişleri Bakanlığı arasında herhangi bir temasın olup olmadığı sorusuna yanıt vermekten kaçınırken "Suriye'deki tüm tarafları, barışçıl şekilde toplanma hakkı da dahil olmak üzere insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymaya çağırıyoruz. Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarı teşvik etmek ve DEAŞ’ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için ortaya koyduğumuz çabalarımızın ayrılmaz bir parçası olarak insan hakları konularını SDG liderliğiyle düzenli olarak tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AB: Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvensiz ortamdan endişeliyiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano da Münbiç'teki protestolarda hayatını kaybeden kişiler bulunduğuna yönelik haberleri gördüklerini belirtti.

Sözcü Stano, "AB'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda devam eden güvensiz ortamdan duyduğu endişe sürmektedir. AB, tüm aktörlere BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca ülke genelinde ateşkesi uygulama çağrısını yinelemektedir." değerlendirmesini yaptı.

AB'nin Suriye krizinin tüm taraflarına uluslararası insani hukuka saygı duyma çağrısında bulunduğunu vurgulayan Stano, "Buna sivillerin korunması görevi de dahildir. AB, Suriye'deki çatışmada uluslararası insani hukukun ve insan hakları hukukunun herhangi bir tarafça ihlal edilmesi durumunda hesap sorulması gerektiğini düşünmektedir. Suriye'nin etnik ve dini azınlıklarının talepleri, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanmasında ve dolayısıyla Suriye'nin geleceğinde gerektiği gibi dikkate alınmalıdır." tespitinde bulundu.

İngiltere de "endişeli"

İngiltere de Münbiç'te şiddetin arttığına ilişkin bilgiler nedeniyle kaygı duyuyor.

Suriye'nin kuzeyindeki ateşkes halinin sürdürülmesinden hoşnut olan İngiltere, uluslararası insani hukuk gereğince sivillerin korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, AA muhabirinin sorusu üzerine, YPG/PKK'nın sivillere ateş açması konusunda bilgisi olmadığını, bir sonraki toplantıda bilgi verebileceğini söylerken Fransa Dışişleri Bakanlığından ise yanıt gelmedi.

Münbiç'teki durum

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamadı.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti. Ancak ilçede işgalini sürdüren YPG/PKK, yuvalandığı mevzilerden Suriye Milli Ordusu cephe hatlarına sızma girişimlerini, sivil yerleşimlere top ve roket saldırılarını sürdürüyor.

Terör örgütü ayrıca, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri, bir yıl civarında sürelerle "zorunlu askerlik" adı altında silahlı kadrosuna katmak üzere alıkoyuyor.