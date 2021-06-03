BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

İzmir'de 3 kadının itfaiye merkezindeki skandal görüntülerinin bedeli ağır oldu

Demirören Haber Ajansı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 3 kadının sosyal medyadan paylaştığı ve tepkilere neden olan görüntüler sonrası 1 itfaiye personeli açığa alındı.

Abone ol

Olay, 30 Mayıs'ta, Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından 1'i, itfaiye aracının direksiyonuna geçip, kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak, yolculuk yaptı. Bu anları, diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti.

Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada ise "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

1'i açığa alındı, 3'ünün işine son verildi
Görüntüler sonrası 1 itfaiye personeli, açığa alındı. Belediyeye ait şirkette sözleşmeli personel olan ve İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görev yapan 3 kişi de itfaiyedeki işlerine son verilip, kayıtlı oldukları şirkete gönderildi. Bu 3 kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Sosyal medya hesaplarını kapattılar
Öte yandan itfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi. Merkezde bulunan bu itfaiye aracının ise eğitim amaçlı kullanıldığı belirtildi. Ayrıca görüntüleri paylaşan 3 kadın, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Erzurum'da Türk'ün tapu senedi bulundu! Fotoğrafını çekip yolladı gerçek ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı! En fazla can kaybı ABD'de
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 5 Haziran'da 11 Millet Bahçesi açılıyor
Ankara'da kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı
2021 Babalar günü hangi gün Türkiye'de ne zaman?
ABD'de özel sektör istihdam verileri açıklandı faizler yükseldi ons altın sert düştü
İlker Başbuğ'dan olay Nazım Hikmet paylaşımı! Yüce Türk şairi affet bizi, utandım
E-postaları gündeme oturdu! Fauci, koronavirüsün laboratuvardan sızdığı iddiasını örtbas mı etti?
Dolar aniden çıldırdı! Bir anda yükselişe geçti işte döviz piyasalarında son durum
Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi
Batı ülkeleri terör örgütü YPG/PKK'nın silahsız sivillere ateş açıp öldürmesini görmezden geldi
Yorumlar 15 yorum