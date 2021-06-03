Erzurum'da Türk'ün tapu senedi bulundu! Fotoğrafını çekip yolladı gerçek ortaya çıktı
ERZURUM'da Aytaç Alver, dağlık alanda gördüğü taşın üzerindeki şekillerden şüphelendi. Alver'in, fotoğrafını çekip başkana yolladığı taşın 'Türk'ün tapu senedi' olduğu ortaya çıktı.
Şenkaya'nın Akşar Beldesi'ne bağlı Ormanlı köyünde yaşayan ve hayatını hayvancılık yaparak kazanan Aytaç Alver (45), köyün dağlık kesiminde boyu 1 metre 20 santim olan üzerinde ise belli belirsiz şekillerin yer aldığı bir kaya buldu.
Fotoğrafını çekip yolladı: Aynı bölgede geçen yılın şubat ayında da bir taşbaba heykeli bulan ve yetkilileri haberdar eden, yaşadıklarından dolayı da tecrübe sahibi olan Aytaç Alver, bu tür konularla yakından ilgilendiğini bildiği Aziziye Belediyesi'nde görevli Değerli Taşlar Derneği Başkanı Oğuzhan Bingöl ile temasa geçti, cep telefonu kamerasıyla çektiği fotoğrafları da kendisine gönderdi.
Görünce hemen anladı: Fotoğraflardan yeni bir taşbaba heykeli bulunduğunu anlayan Bingöl durumu bildirdiği Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Günaşdı ile Ormanağzı köyüne gitti.
Alver'in gösterdiği bölgede yapılan kontrol ve inceleme sonrasında bulunan yeni taşbaba heykelinin yanında, başka tarihi değere sahip eserler de olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.