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Ankara'da kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı

Anadolu Ajansı
Ankara'da kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı

Ankara'da kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

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Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezinin E bloğunda yer alan kimyasal üretim merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İş yerinin geniş alanda olması nedeniyle, itfaiye ekipleri müdahale etmek için 4 istasyondan daha takviye ekip istedi.

Yangının çıktığı iş yerinde, klor maddesinin üretildiği belirtildi.

Polis ekipleri, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerinde, yangının büyümesi ihtimaline karşı çevredeki iş yerlerini boşaltma çalışmasını sürdürüyor.

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