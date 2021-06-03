Yozgat'ta öfkeli koca dehşet saçtı! Acı haber geldi

YOZGAT'ta 60 yaşındaki Salih Talas, tartıştığı 53 yaşındaki eşi Nazife Talas'ı bıçaklayarak öldürdü.

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Merkeze bağlı Kavurgalı köyünde öğle saatlerinde Salih Talas ile 5 çocuğunun annesi Nazife Talas arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Salih Talas, tartışma sırasında eşini bıçakladı. Ağır yaralanan Nazife Talas, yakınları tarafından Yozgat Şehit Hastanesi’ne kaldırıldı. Nazife Talas, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Salih Talas, jandarma tarafından gözaltına alındı.