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Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü! Taş, sopa, şişeler havada uçuştu

Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü! Taş, sopa, şişeler havada uçuştu

DİYARBAKIR’da aralarında husumet olan 2 grup adliye çıkışı kavgaya tutuştu, ortalık savaş alanına döndü. 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

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Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olan taraflardan bir kişi tutuklanınca adliye çıkışında aileler karşılaştı. Aralarında tartışma çıkan grup daha sonra taş, sopa, şişe, ve yumruklarla birbirine girdi. Savaş alanına dönen sokaktaki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Biber gazlarıyla müdahale edilen grup güçlükle ayrılırken, taraflardan 10 kişi gözaltına alındı. Kavgada aldığı darbe sonucu yaralanan 5 kişi ise ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken kaçan şahısların yakalanması için çalışma başladı.

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