BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

Gaziantep'te dükkanda neye uğradıklarını şaşırdılar! Ortalık bir anda kan gölüne döndü

Gaziantep'te dükkanda neye uğradıklarını şaşırdılar! Ortalık bir anda kan gölüne döndü

GAZİANTEP’te bir çiçekçi dükkanına pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda seken saçmalar nedeniyle yandaki başka bir iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Gaziantep’te, alacak verecek meselesi yüzünden bir çiçekçi dükkanına pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda seken saçmalar, yandaki başka bir iş yerinin sahibi ile müşterilerini yaraladı. İddiaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Gümüştekin Mahallesi’nde bulunan bir çiçekçi dükkanının önüne araçla gelen 3 saldırgan, pompalı tüfekle dükkana doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucunda seken saçmalar çiçekçiye ve yan tarafında bulunan başka bir iş yerine isabet etti.

Saldırı sonucunda çiçekçide bulunan dükkan sahibi yaralanmazken, seken saçmalar yan taraftaki iş yerinin sahibi Adem A. ile müşterisi ve çocuğunun kollarına isabet etti. İş yeri sahibi Adem A., müşterisi ve çocuğu, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle hafif şekilde yaralandı.


3 kişi hastaneye kaldırıldı
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırıda yaralanan 3 kişiyi Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırının yaşandığı iş yeri çevresinde önlem alırken, saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İnternetten bulup bin 200 euroya anlaştı! FETÖ firarisi konuştu: Rezil oldum
Erdoğan ile Biden'ın görüşeceği tarih belli oldu
Yozgat'ta öfkeli koca dehşet saçtı! Acı haber geldi
İzmir'de 3 kadının itfaiye merkezindeki skandal görüntülerinin bedeli ağır oldu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 5 Haziran'da 11 Millet Bahçesi açılıyor
Batman'dan ağlatan haber: Tedavisi için 2,4 milyon lira toplanan SMA'lı Elif bebek öldü
Ankara'da kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı
2021 Babalar günü hangi gün Türkiye'de ne zaman?
50 yaş aşı randevusu alma ekranı MHRS TC ile giriş açıldı
ABD'de özel sektör istihdam verileri açıklandı faizler yükseldi ons altın sert düştü
Yorumlar