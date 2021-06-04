Kuryeyi dışkıya oturmak istemişti İpek Hattat ve kuryenin ifadelerine bakın
Evine çağırdığı kuryeye işkence yaptığı yargılanan ünlü iş kadını İpek Hattat, hakim karşısına çıktı. İşkence davasındaki şok sözler duyanları şaşırttı.
Geçtiğimiz aylarda cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat ve sevgilisi Sami Yüzer tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Tablet yeniden arıza yapınca ilgili şirket kurye gönderdi.
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Kurye Renas Demirkaya, eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından küfür ve hakaretlere uğradı.
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Renas Demirkaya, "Bağırmaya başladı, hakaret etti, o sırada ben patronu arayınca telefonu alıp paramparça etti" dedi.
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Kurye Renas Demirkaya, geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu iletirken,
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