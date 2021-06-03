Belgeler açıklandı Elon Musk'a kötü haber: güvenlik problemlerine yol açabiliyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2019-2021 arasında çıkan Model 3 ve 2020-2021 arasında çıkan Model Y modellerinde fren kaliper cıvatalarının gevşemesinden dolayı toplamda 5974 otomobili geri çağırıyor.

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Tesla, Model 3 ve Model Y'de meydana gelen hatalar nedeniyle toplamda 6 bine yakın otomobilini geri çağırıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin açıkladığı belgelere göre, Teslalardaki fren kaliper cıvatalarında meydana gelen gevşeme çeşitli güvenlik problemlerine yol açabiliyor. Dolayısıyla otomobil üreticisi de harekete geçip sorunları çözmeye odaklanıyor. 2019-2021 arasında üretilen Model 3'ler ve 2020-2021 Model Y araçlar bu kapsamda değerlendiriliyor.



Tesla birkaç hafta önce menzil düşürdüğü gerekçesiyle Norveç'te suçlu bulunmuştu. Şirket, 2019'da yayınladığı güncelleme sonrasında Model S ve Model X'lerde menzilin düşmesi ve çeşitli hızlı şarj sorunlarının oluşması nedeniyle Norveç'te suçlu bulundu. Şirket birkaç hafta içinde savunmasını yapmazsa binlerce kullanıcıya ödeme yapmak durumunda kalabilir.



Hisseler düştü

Tesla hisseleri, Çarşamba günkü New York’taki işlem seansı sırasında yüzde 3 düştükten sonra, uzun vadeli işlemlerde hafifçe düştü. ABD merkezli otomobil üreticisi, 2019 yılında Şanghay’da bir fabrika açtı. Tesla , geçen yıl Çin yapımı Model 3 arabaları , bu yıl ise Çin yapımı Model Y araçlarını müşterilere teslim etmeye başladı.