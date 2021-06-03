Ankara'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı: Bulvar trafiğe kapatıldı

ANKARA'da iş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda yangın çıktı. Çevrede büyük paniğe yol açan yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi dumandan etkilendi.

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Yangın, saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak üzerinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında depo olarak kullanılan bölümde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. İş merkezinde bulunanlar panikle dışarıya çıkarken, binadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle çevrede büyük panik yaşandı.



İhbar üzerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Polis, çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenenlere müdahale etti.







Mansur Yavaş olay yerine geldi

İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen 7 kişiden bazıları hastaneye sevk edildi. Yangın nedeniyle iş merkezinin yanındaki Anadolu Bulvarı da çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Olay hakkında inceleme başlatılırken, yangın noktasındaki çalışmaların devam ettiği belirtildi.







Vali Şahin: Emniyet tedbirlerini aldık, iş yerlerini boşalttık

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş iş merkezinin deposunda çıkan yangın nedeniyle olay yerine gelerek incelemede bulunup, çalışmalar hakkında itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Vali Şahin, şu anda yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Burada depolanan malzemenin kimyasal nitelikte olması itfaiye ekiplerimizin işini güçleştiriyor ama arkadaşlarımız bu yangını söndürmeye gayret ediyorlar. Burada genel emniyet tedbirlerini aldık, iş yerlerini boşalttık. Hangi işi yapıyorsak yapalım, mutlaka güvenlik tedbirlerini ihmal etmeyelim. Çünkü bugün maalesef bunun eksikliğini tecrübe ediyoruz" diye konuştu.

6 saatin sonunda söndürüldü

İş merkezinin zemin kattaki deposunda çıkan yangın ilerleyen saatlerde üst katlara sıçradı. Çok sayıda iş yerinin alevler içerisinde kaldığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. İş merkezindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.